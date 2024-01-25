На что обратить внимание при выборе печени трески, рассказала эксперт Центра сертификации и экспертизы качества продукции и услуг Зинаида Алексеева.

Эксперт отметила, что часто недобросовестные производители заменяют печень трески печенью минтая, а также молоками лососевых рыб, либо же самой трески.

Важно обратить внимание на цвет продукта. Печень должна быть бежевая, допустимы вкрапления серого и розового, а молоки светлые.

— Если мы видим что-то желтое, молочное, не того цвета, которого должно быть, это должно нас насторожить, — отметила Алексеева в комментарии телеканалу «Санкт-Петербург».

Обратить внимание стоит и на стоимость продукта — она не должна быть слишком низкой. Кроме того, нужно внимательно изучить этикетку с указанием места и даты производства консервы.

В январе Роскачество проверило консервы печени трески 14 производителей и выявило фальсифицированную продукцию и контрафакт, передает Царьград.