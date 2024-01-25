Эксперт Алексеева рассказала, как правильно выбрать печень трески
На что обратить внимание при выборе печени трески, рассказала эксперт Центра сертификации и экспертизы качества продукции и услуг Зинаида Алексеева.
Эксперт отметила, что часто недобросовестные производители заменяют печень трески печенью минтая, а также молоками лососевых рыб, либо же самой трески.
Важно обратить внимание на цвет продукта. Печень должна быть бежевая, допустимы вкрапления серого и розового, а молоки светлые.
— Если мы видим что-то желтое, молочное, не того цвета, которого должно быть, это должно нас насторожить, — отметила Алексеева в комментарии телеканалу «Санкт-Петербург».
Обратить внимание стоит и на стоимость продукта — она не должна быть слишком низкой. Кроме того, нужно внимательно изучить этикетку с указанием места и даты производства консервы.
В январе Роскачество проверило консервы печени трески 14 производителей и выявило фальсифицированную продукцию и контрафакт, передает Царьград.
Врач и телеведущий Александр Мясников сообщил, что употребление печени трески снижает риск развития онкологии.