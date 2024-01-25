Правда ли, что борщ вреден для здоровья: ответ биохимика

Борщ всегда славился полезными свойствами и незабываемым вкусом. Однако ученые все чаще заявляют, что этот суп негативно влияет на здоровье. Так ли это, ответила биохимик Людмила Поликарпова.

«Начнем с того, что ценность мясного бульона на косточке трудно переоценить. Из кости при приготовлении вывариваются необходимые для нашего организма питательные вещества», – отметила эксперт.

Все эти вещества положительно влияют на костные ткани, улучшают работу суставов, связок и сухожилий. Желатин, содержащийся в бульоне, помогает укрепить волосы, ногти и делает кожу более упругой, отметила Людмила Поликарпова.

В мясе содержится железо, необходимое для мышц и крови, добавила биохимик. Также все компоненты бульона легко усваиваются, подчеркивает Поликарпова.

«Вред от бульона может быть лишь в том случае, если мясо для его приготовления содержит в составе превышающее допустимую норму количество антибиотика», – добавила эксперт.

Огромную пользу несут и овощи, используемые в борще. Клетчатка улучшает пищеварение, обмен веществ и снижает уровень холестерина, передает Life.ru.