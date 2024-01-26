Врач-диетолог развеяла популярный миф об ананасе
Врач-диетолог Антонина Стародубова развеяла популярный миф о том, что ананас якобы обладает жиросжигающим эффектом.
В интервью порталу «Москва 24» она заявила, что это не так. При этом специалист признала, что в составе ананаса содержится бромелайн, который улучшает расщепление белков и обладает противовоспалительным действием, но не помогает бороться с лишними килограммами.
«Поэтому рассчитывать на то, что можно похудеть, ничего не меняя в питании, а просто добавив в свой рацион, например, этот фрукт, – заблуждение», – подчеркнула диетолог.
Она также отметила, что в ананасе содержатся бета-каротин, витамины С, В1, В2, В6 и PP, кальций, магний, цинк, йод, органические кислоты и клетчатка. Всё это положительно влияет на работу ЖКТ.
«Но увлекаться данным фруктом не стоит. Его чрезмерное употребление может привести к нарушению пищеварения, вздутию, повышенному газообразованию, нарушению стула. Помимо этого, частое употребление ананасами провоцирует аллергические реакции, поэтому его категорически запрещено давать детям до 3-х лет. Для взрослого же человека средняя безопасная порция должна составлять не более 250-300 г.», – резюмировала Стародубова.
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