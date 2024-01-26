Названы продукты, которые помогут быстро сбросить пару килограммов

Для похудения нужен дефицит калорий. А вот способы достижения этого дефицита могут быть разными в зависимости от индивидуальных предпочтений человека. Кроме того, исследования показывают, что питание и потребление калорий — самые важные факторы на начальных этапах потери веса.

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Подумайте о добавлении в свой рацион этих продуктов, чтобы ускорить снижение веса.

Заправки для салатов. Выбирайте низкокалорийные варианты. Например, с оливковым маслом и уксусом.

Домашние соусы. Сделайте соус на основе хумуса или греческого йогурта вместо высококалорийных магазинных вариантов.

Супы. Добавьте в свой рацион домашние супы с овощами и нежирным белком.

Попкорн. Откажитесь от сильно солёных и маслянистых вариантов. Лучше ешьте воздушный попкорн, приправленный травами или пищевыми дрожжами.

Яичные белки. Они будут нежирным источником белка, который даёт чувство сытости.

Куриные тендеры. Выбирайте при этом нежирные куски, срезайте лишний жир и запекайте или готовьте их на гриле вместо жарки.

Несладкое яблочное пюре. Вы можете его использовать вместо растительного или сливочного масла при приготовлении выпечки.

Макаронные изделия. Берите макароны из цельнозернового зерна или бобовых. Известно, что они содержат больше питательных веществ.

Пицца. Её корочка должна быть приготовлена из цельнозернового теста. Добавляйте также в пиццу овощи, а для начинки выбирайте нежирный белок.

Масляный спрей. Благодаря этому инструменту вам будет проще контролировать количество потребляемых калорий.