Как выбрать куриный фарш: мнение экспертов

Специалисты портала здоровое-питание.рф рассказали, как выбрать качественный куриный фарш и на что обратить внимание при покупке полуфабрикатов.

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Эксперты поясняют, что хороший куриный фарш должен быть ровного красноватого цвета - без пятен и примесей. Серые или зеленые вкрапления свидетельствуют о его долгом хранении в магазине. Продукт переработки должен быть однородным и не содержать кусочков кожи, костей или хрящей.

При выборе упакованных продуктов из куриного фарша стоит обратить внимание на герметичность пакета, дату изготовления и срок годности. В нем не должно быть снега или льда.

Также специалисты отмечают, что в составе ингредиенты по действующим нормам перечислены в порядке их уменьшения. Так, например, в котлетах, на первом месте должно быть мясо.

Кроме того, специалисты напоминают, что в домашних условиях продукт лучше не хранить, особенно это касается охлажденного мяса или полуфабрикатов.