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Как порадовать детей? Приготовить им наггетсы в духовке

Наггетсы являются одним из блюд-фаворитов детей по всему миру. Их можно купить как в готовом виде, так и в качестве замороженных полуфабрикатов.

Домашние наггетсы из индейки: рецепт
© Unsplash

Но куда приятнее и в разы дешевле приготовить наггетсы самостоятельно. Да и времени это займет совсем немного.

Ингредиенты:

  • Филе индейки — 300 г.
  • Мука — 2 ст. л.
  • Яйца — 1 шт.
  • Сыр — 100 г.
  • Соль, паприка — по вкусу

Как готовить:

  1. Филе нарезаем на небольшие тонкие кусочки. Добавляем соль, специи, перемешиваем.
  2. Добавляем муку, перемешиваем. Добавляем яйца, перемешиваем. Добавляем сыр, перемешиваем.
  3. Противень застилаем пергаментом.
  4. Выпекаем в разогретой духовке до 180 градусов 25-30 минут.
Еда