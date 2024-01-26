Домашние наггетсы из индейки: рецепт

Как порадовать детей? Приготовить им наггетсы в духовке
Наггетсы являются одним из блюд-фаворитов детей по всему миру. Их можно купить как в готовом виде, так и в качестве замороженных полуфабрикатов.
Но куда приятнее и в разы дешевле приготовить наггетсы самостоятельно. Да и времени это займет совсем немного.
Ингредиенты:
- Филе индейки — 300 г.
- Мука — 2 ст. л.
- Яйца — 1 шт.
- Сыр — 100 г.
- Соль, паприка — по вкусу
Как готовить:
- Филе нарезаем на небольшие тонкие кусочки. Добавляем соль, специи, перемешиваем.
- Добавляем муку, перемешиваем. Добавляем яйца, перемешиваем. Добавляем сыр, перемешиваем.
- Противень застилаем пергаментом.
- Выпекаем в разогретой духовке до 180 градусов 25-30 минут.