Чем можно заменить утренний кофе: 3 варианта на выбор

Чашка кофе едва ли навредит, но, если вы замечаете за собой нездоровую тягу к этому напитку, предлагаем заместить его не менее действенными альтернативами. Например, матча латте, который готовят из порошкового зеленого чая и молока. Яркий напиток бодрит не хуже кофе благодаря содержанию кофеина, но все же в иной форме. Поэтому чайный латте не вызывает сонливости и дает более мягкий и продолжительный эффект прилива энергии. К слову, аминокислота L-теанин, которая содержится в матча, отвечает за выработку гормонов счастья. Так что хорошее настроение после стакана матча латте вам обеспечено!

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Знали ли вы, что шоколадное дерево считается единственным растением, которое содержит микроэлемент анандамид, способный вызывать ощущение эйфории? Кофеин натуральный какао тоже содержит, а кроме того, еще один бодрящий ингредиент — теобромин. Главное, привыкнуть к напитку без сахара, и тогда можно пить какао не только по утрам, но и после тренировок — он снимает напряжение и ускоряет восстановление мышц.