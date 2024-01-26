Чем можно заменить утренний кофе: 3 варианта на выбор
Чашка кофе едва ли навредит, но, если вы замечаете за собой нездоровую тягу к этому напитку, предлагаем заместить его не менее действенными альтернативами. Например, матча латте, который готовят из порошкового зеленого чая и молока. Яркий напиток бодрит не хуже кофе благодаря содержанию кофеина, но все же в иной форме. Поэтому чайный латте не вызывает сонливости и дает более мягкий и продолжительный эффект прилива энергии. К слову, аминокислота L-теанин, которая содержится в матча, отвечает за выработку гормонов счастья. Так что хорошее настроение после стакана матча латте вам обеспечено!
Знали ли вы, что шоколадное дерево считается единственным растением, которое содержит микроэлемент анандамид, способный вызывать ощущение эйфории? Кофеин натуральный какао тоже содержит, а кроме того, еще один бодрящий ингредиент — теобромин. Главное, привыкнуть к напитку без сахара, и тогда можно пить какао не только по утрам, но и после тренировок — он снимает напряжение и ускоряет восстановление мышц.
Ячменный кофе — еще одна полезная альтернатива классическому кофе. Рекомендуем попробовать, если вы невзлюбили более популярный напиток из цикория. Правда, он точно не подходит приверженцам безглютеновой диеты. Зато бодрит и стимулирует обменные процессы, несмотря на отсутствие кофеина.