Эксперт рассказала о продуктах с «отрицательной калорийностью»

Действительно ли существуют продукты с "отрицательной калорийностью", или это лишь миф? Данный вопрос длительное время был едва ли не главным предметом интереса в области здорового питания и похудения. Об этом сообщила Pravda.Ru директор ЭКОмаркета «9 монахов» Ирина Воронцова.

© Вести Подмосковья

По словам специалиста, сначала надо понять, на чем основана идея таких продуктов. Речь идет о том, что перерабатывая их, организм расходует больше энергии, чем получает. В их список обычно включают зеленые овощи (брокколи, дайкон, кабачок, огурец, сельдерей, шпинат, спаржа), некоторые фрукты и ягоды (грейпфрут, клюква, яблоки), специи.

Они провели эксперимент на ящерицах, которых кормили сельдереем. Как оказалось, ящерицы после полного переваривания пищи и выведения из организма отходов все равно сохраняли около 25% употребленных калорий. Исследователи перенесли эти данные на человеческий организм и пришли к выводу, что остаточная калорийность при употреблении человеком этого же продукта — сельдерея — составит порядка 60%.