Стало известно, сколько чая нужно выпивать в день для продления жизни

При регулярном употреблении чай способен замедлить механизм старения, сообщается в The Lancet Regional Health. Отмечается, что для этого в день нужно выпивать не меньше трех чашек этого напитка.

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Такие выводы сделали ученые на основе анализе данных почти 14 тысяч жителей Китая и Великобритании. Наблюдение за участниками эксперимента велось на протяжении двух лет. Ученые фиксировали, какой сорт чая они любят, как часто его пьют. При этом оказалось, что сорт чая особого значения не имеет, главное, пить напиток регулярно, но в умеренном количестве.

Невролог Маринэ Танашян ранее рассказала, что одним из ярких признаков начинающейся нейродегенеративной деменции является склонность человека к черному юмору. По ее словам, еще одним симптомом начинающегося заболевания является потребность в помощи. Люди, страдающие деменцией, теряют способность обслуживать себя самостоятельно.