Россиянам объяснили, как правильно выбрать хорошую хурму
Жителям России рассказали, как следует выбирать хурму. В Роспотребнадзоре отметили, что все сорта этого плода можно разделить на два вида: вяжущие и невяжущие.
Согласно материалу издания «Петроград», первые можно есть тогда, когда они полностью созрели. В основном такой вид хурмы растет в более холодный климат. Невяжущий плод произрастает исключительно в теплых краях.
— Плод должен быть ярко-оранжевого цвета с бурой или коричневой подложкой и листьями. Хурма должна быть упругая, кожица гладка и блестящая. Мягкий плод лучше есть сразу, так как она теряет свои полезные свойства уже через пару дней и портится, — поделились советами в ведомстве.
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