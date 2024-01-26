Россиянам объяснили, как правильно выбрать хорошую хурму

Жителям России рассказали, как следует выбирать хурму. В Роспотребнадзоре отметили, что все сорта этого плода можно разделить на два вида: вяжущие и невяжущие.

Согласно материалу издания «Петроград», первые можно есть тогда, когда они полностью созрели. В основном такой вид хурмы растет в более холодный климат. Невяжущий плод произрастает исключительно в теплых краях.

— Плод должен быть ярко-оранжевого цвета с бурой или коричневой подложкой и листьями. Хурма должна быть упругая, кожица гладка и блестящая. Мягкий плод лучше есть сразу, так как она теряет свои полезные свойства уже через пару дней и портится, — поделились советами в ведомстве.