Для ума: 6 полезных перекусов в период напряжённой умственной деятельности

Когда у вас особенно много работы, или же есть необходимость совмещать трудовую деятельность с другими сложными задачами (учёбой, творчеством и т.д.), мозгу требуется особенное питание. Оно поможет вам оставаться активным на протяжении всего дня, с лёгкостью выполняя всё необходимое. Предлагаем несколько вариантов простых и вкусных перекусов — они отлично утоляют голод и придают сил:

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Орехи и сухофрукты

Горсть орехов (миндаля или грецких) обеспечит полезные жиры и белки, которые способствуют улучшению функций мозга. Сухофрукты, такие как изюм или чернослив, поставляют в организм растительный (безвредный) сахар, а значит, и энергию для поддержания активности ума.

Творог с ягодами

Творог богат белками и кальцием, что полезно для мозговой активности. Ягоды, такие как клубника или черника, содержат антиоксиданты, подавляющие стрессовые реакции.

Варёное (или пашот) яйцо

Яйца содержат холин, который необходим для формирования нейронов, улучшающих память и концентрацию.

Овощи с хумусом

Морковь, брокколи или сладкий перец предоставляют витамины и минералы. Хумус же содержит клетчатку и белки, обеспечивая стабильное поступление энергии.

Гречка с йогуртом

Гречка богата углеводами, которые обеспечивают энергию для активной деятельности. А пробиотики в йогурте положительно влияют на пищеварение и поддерживают общее здоровье.

Тосты с авокадо

Авокадо содержит растительные жиры, пополняющие запасы "хорошего" холестерина в организме и дающие энергию. Разомните мякоть авокадо вилкой и намажьте на слегка подсушенный хлеб. Для вкуса можно добавить ломтик красной рыбки — она тоже является источником полезных жиров, активирующих деятельность мозга.