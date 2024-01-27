5 рецептов необычных безалкогольных коктейлей

Пять рецептов необычных безалкогольных коктейлей
Устроить вечеринку с коктейлями и получать от них удовольствие без вреда для здоровья возможно. Достаточно приготовить напитки, в которых не будет и капли спиртного.
Подборка рецептов эффектных и вкусных безалкогольных коктейлей – в материале Москвы 24.
"Голубая лагуна"
Этот популярный коктейль впечатляет своим ярко-голубым цветом. Весь фокус в одном ингредиенте – сиропе "Блю Кюрасао" (не путать с алкогольным ликером). Приготовить "Голубую лагуну" в домашних условиях проще простого. Для безалкогольного варианта надо взять:
- 100 миллилитров минеральной воды с газом;
- 30 миллилитров лимонного сока;
- 50 миллилитров грейпфрутового сока;
- 30 миллилитров сиропа "Блю Кюрасао".
Стакан надо наполнить льдом. Затем влить в него лимонный и грейпфрутовый соки, газировку и сироп. Осталось все перемешать и украсить коктейль лимонными дольками.
Пина Колада с мороженым
Достаточно убрать из классического рецепта популярного коктейля ром и добавить мороженое, чтобы получилась прекрасная безалкогольная версия напитка. Для ее приготовления надо взять:
- 100 миллилитров ананасового сока;
- 50 миллилитров кокосового молока;
- 50 граммов пломбира.
Все ингредиенты нужно соединить и взбить блендером до однородности. Затем перелить в стакан и наслаждаться. Коктейль можно украсить долькой ананаса или взбитыми сливками.
С чаем матча
Внешне этот вид полезного чая выглядит как ярко-зеленый порошок. Но если гости не настроены на чаепитие, можно порадовать их эффектным безалкогольным коктейлем с таким необычным ингредиентом. Понадобится:
- чайная ложка порошка матча;
- банан; два киви;
- 400 миллилитров молока.
Фрукты надо нарезать крупными кусочками и вместе с молоком взбить блендером до однородности. Затем добавить чай матча и прокрутить еще немного. Готовый коктейль можно украсить дольками киви.
Кофейно-мятный
Любители бодрящего напитка оценят этот вариант коктейля по достоинству. Для его приготовления надо взять:
- 100 миллилитров охлажденного черного кофе;
- 70 миллилитров миндального молока; половину банана;
- три листика свежей мяты; чайную ложку какао.
Банан вместе с молоком надо взбить блендером до однородной консистенции. Затем добавить к массе остальные ингредиенты, еще раз все перемолоть. Сверху коктейль можно посыпать тертым шоколадом.
Огуречный мохито
Довольно необычная вариация напитка, ставшего коктейльной классикой. Чтобы приготовить такой мохито, надо взять:
- маленький огурец;
- половину апельсина;
- 20 миллилитров лимонного сока;
- 10 граммов базилика;
- 30 миллилитров сахарного сиропа;
- минеральную газированную воду по вкусу.
Огурец и апельсин надо нарезать тонкими дольками и положить в стакан. Добавить туда веточки базилика и слегка размять все ингредиенты пестиком. Затем влить сахарный сироп, лимонный сок и минералку. Кто не любит слишком сладкие напитки, может налить ее побольше, кто любит более приторный вкус – нальет поменьше. Все необходимо тщательно перемешать. При желании в коктейль можно добавить лед.