Скрытая опасность: 5 причин не есть тартар

Тартар — традиционная французская закуска, основа которой — сырая говядина. Также в блюде присутствует яичный желток, лук-шалот и множество специй, задача которых — обеззаразить мясо. Так, в тартар добавляют кетчуп, табаско, вустерский и соевый соусы, зелень и многое другое.

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Чем опасен тартар и почему стоит отказаться от его употребления? Рассказываем.

Сырое мясо

Поскольку тартар готовится из сырого мяса, высок риск заражения бактериями, например, сальмонеллой (она обитает и в яйце, которое также присутствует в рецепте изысканного французского блюда). Термическая обработка мяса помогает уничтожить эти микроорганизмы и предотвращает их попадание в организм человека, но рецепт тартара не предполагает столь значительных изменений, поскольку особенность блюда заключается именно в структуре необработанной говядины.

Бактериальные инфекции

Поедание сырого мяса может привести к различным бактериальным инфекциям желудочно-кишечного тракта. Эти инфекции могут вызывать серьезные заболевания, для лечения которых потребуется медицинское вмешательство.

Паразиты

В сыром мясе обычно присутствуют паразиты — трихинеллы или кишечные гельминты. Устранить их можно с помощью, опять же, термической обработки, но рецептура тартара не подразумевает этого.

Потенциальные аллергены тартар

Сырое мясо может вызывать у некоторых людей аллергию, проявления которой могут быть различными — от относительно безобидного кожного зуда до тяжёлых реакций (в зависимости от особенностей организма).

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