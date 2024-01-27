Ученые назвали фрукт, который заметно повышает настроение

Новозеландские ученые из Университета Отаго и Оклендского университета провели эксперимент и выяснили, что киви способно улучшить настроение уже на четвертый день.

В исследовании приняли участие 155 взрослых людей с дефицитом витамина C. Эксперимент длился в течение восьми людей. Испытуемых разделили на три группы. Участникам одной группы давали по два киви в день, другие получали добавку с витамином C, а третья группа получала плацебо.

Выяснилось, что у добровольцев, которые съедали по два киви в день, уже на четвертый день поднялось настроение. А на 14-й день был достигнут максимальный эффект.

Добавка с витамином C также подняла настроение добровольцев, но эффект был заметно ниже, чем от киви.

Информацию об исследовании и выводу ученые опубликовали в журнале British Journal of Nutrition (BJN).

Ученые уверены, что им метод позволит людям доступным способом поддержать психологическое состояние.