Специалист назвал идеальные условия хранения отварного риса

Россиянам объяснили, когда отварной рис становится опасным для здоровья
Отварной рис может представлять угрозу для здоровья человека – при условии неправильного его хранения.
Об этом «Газете.Ru» рассказал доцент кафедры Индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Быстров.
«Если вы сварили рис, переложили его в чистую посуду, закрыли герметичной крышкой и убрали в холодильник, то хранить готовую крупу можно трое-четверо суток. Но если отварной рис простоял всю ночь в кастрюле без крышки, а на утро его убрали в холодильник, то продукт испортится уже через 24 часа», — объяснил он.
По словам специалиста, дело в том, что крахмалосодержащие продукты, в том числе рис, образуют благоприятную среду для развития патогенной микрофлоры.
«Для нее идеальная температура — от 6°C до 60°C. Если вы решили хранить рис, то его нужно после приготовления быстро охладить: патогенная микрофлора в отваренной крупе будет развиваться до тех пор, пока продукт не охладится до температуры ниже 6°C», — резюмировал эксперт Быстров.
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