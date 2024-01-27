Специалист назвал идеальные условия хранения отварного риса

«Если вы сварили рис, переложили его в чистую посуду, закрыли герметичной крышкой и убрали в холодильник, то хранить готовую крупу можно трое-четверо суток. Но если отварной рис простоял всю ночь в кастрюле без крышки, а на утро его убрали в холодильник, то продукт испортится уже через 24 часа», — объяснил он.