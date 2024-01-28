Сколько куркумы можно употреблять в день без вреда для здоровья

Эксперт «Инвитро» Наталья Ростовцева рассказала, кому нужно с осторожностью добавлять специю в блюда, и назвала допустимую суточную норму употребления.

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Куркума относится к многолетним травянистым растениям семейства имбирных. На ее основе готовится одноименная приправа, которая входит в состав целого ряда блюд азиатской кухни.

Куркума богата белками, жирами и углеводами, а также витаминами и полезными микроэлементами.

Лекарственные свойства специи связаны с наличием в ее составе куркумина. Это вещество обладает противовоспалительным эффектом, а также помогает поддерживать здоровье печени, ускоряет обмен веществ и улучшает пищеварение.

По словам специалиста, ежедневная доза куркумы, которую можно употреблять здоровому человеку без вреда для организма, составляет 1,5–3 г, если речь идет о нарезанном корне. Если вы добавляете в пищу порошок на основе куркумы, то в этом случае суточная норма не должна превышать 3 г.

А так как куркумин обычно плохо усваивается, куркуму лучше употреблять с растительными маслами.

Добавлением куркумы в пищу не стоит увлекаться людям, страдающим заболеваниями сердца и сосудов, особенно имеющим склонность к гипотонии. Дело в том, что специя может понизить у такого человека показатели и без того невысокого артериального давления, что привет к ухудшению самочувствия.