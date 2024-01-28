Финики помогут сохранить молодость и красоту

Отмечается, что если съедать около 100 грамм фиников ежедневно, то с организмом начнут происходить настоящие чудеса.

© Runews24.ru

Эти сладкие плоды очищают сосуды, способствуют нормализации кровообращения, снижают уровень pH в крови.

Кроме этого, они незаменимы в качестве перекуса. Их рекомендуют включать в рацион вместо вредных сладостей. Благодаря чему можно контролировать вес и стройность фигуры, сообщают эксперты «ИМ».

Кроме этого, финики повышают иммунитет и снимают тревогу. А китайские финики унаби способны оказать поддержку организму при выходе из череды праздничных застолий.