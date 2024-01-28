Эксперты рассказали, как обезопасить себя от нитратов  в овощах

Большую часть нитратов мы получаем с пищей. Оказалось, что 70% этих веществ попадают в организм с овощами, 20% – с водой и всего около 6% приходится на мясо и консервированные продукты.

Больше всего нитратов содержится в листовой зелени – шпинате, салатах, петрушке, листовой капусте и тп. Кроме этого повышенное содержание нитратов в свекле, редисе, белокочанной капусте и арбузах.

Сократить количество нитратов в овощах можно правильно их обрабатывая.