Эксперты рассказали, как обезопасить себя от нитратов в овощах
Большую часть нитратов мы получаем с пищей. Оказалось, что 70% этих веществ попадают в организм с овощами, 20% – с водой и всего около 6% приходится на мясо и консервированные продукты.
Больше всего нитратов содержится в листовой зелени – шпинате, салатах, петрушке, листовой капусте и тп. Кроме этого повышенное содержание нитратов в свекле, редисе, белокочанной капусте и арбузах.
Сократить количество нитратов в овощах можно правильно их обрабатывая.
Эксперты «КИ» рекомендуют вырезать сердцевину у томатов, моркови и перца, у тыквы, кабачка, огурца максимально убирать плодоножку, свеклу и картофеля кожуру. Дыню и арбуз не рекомендуется обрезать до корки, а у зелени использовать черешки.