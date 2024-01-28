Как выбрать качественную курицу

Она объяснила, что как цыпленка, так и курицу лучше выбирать небольших размеров – это залог нежного и нежирного мяса. Так, например, тушку лучше брать весом не более 2 кг.

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Кожа у качественной курицы должна быть бледно-желтого цвета без пятен и подтеков, без посторонних и неприятных запахов. Филе должно быть нежно-розового цвета. Потемневшее, серое или склизкое мясо эксперт брать не рекомендует.

Окорочка и бедра по цвету должны иметь яркий розовый цвет, иногда даже красный. Если сомнения в свежести продукта появились только по приходу домой, эксперт советует проткнуть тушку горячим ножом, неприятный запах выдаст испорченное мясо.

Приобретая замороженную курицу, необходимо изучить ее состав: некоторые производители используют солевые или водные растворы, чтобы сохранить структуру мяса. Кроме того, размороженное мясо лишается части питательных свойств, упругости и вкусовых качеств.

Эксперт уточнила, что все мясные продукты, поступающие на прилавки региона, проходят контроль ветеринарно-санитарной службы. У каждого продавца должны быть подтверждающие документы и клеймо на тушках.