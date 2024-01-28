Что делать с кабачками? Приготовить их с говяжьим фаршем, картофелем и сыром

Удивить гостей или близких проще, чем кажется — приготовьте запеченные кабачки с говяжьим фаршем, картофелем и сыром. Да, придется немного постараться, однако звание лучшей хозяйки вам точно обеспечено!

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Ингредиенты: кабачок (крупный, чтобы получились кольца для фарширования) — 1,0 кг

репчатый лук — 250 г

чеснок — 10 г

говяжий фарш — 400 г

картофель — 600 г

сливки 10% — 100 г

сливочное масло — 60 г

зелень (лук, укроп) — 40 г

моцарелла для пиццы — 300 г

брокколи — 300 г

помидоры — 300 г

оливки черные/зеленые — 100 г

специи (соль, перец, сладкая/копченая паприка) — по вкусу

Процесс приготовления:

Картофель очистить, отварить до готовности, добавить сливки и сливочное масло, размять в пюре. По желанию добавить зелень.

Репчатый лук (мелкий кубик) и чеснок обжарить, далее добавить фарш и специи, обжарить вместе до готовности.

У кабачка удалить кожуру и мякоть, нарезать на кольца, толщиной ~3 см. Заготовки выложить на противень, запечь при 180С 10 минут.

В подготовленные кольца выложить пюре, сыр, обжаренный фарш, сыр. Верх украсить брокколи (предварительно немного отварить и разобрать на соцветия), помидорами (нарезать крупно) и оливками (нарезать на 1/2), запечь при 180С 10-15 минут.