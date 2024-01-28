Роспотребнадзор: от домашних "закруток" можно подцепить ботулизм

По данным Роспотребнадзора, ежегодно ботулизмом заражаются до двух сотен человек. Возбудитель болезни – палочка Clostridium botulinum. Она источает опасный токсин, который поражает нервную систему человека. Споры ботулизма живут в воде и почве. Именно так они попадают на продукты, например, на рыбу, овощи или грибы.

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Эксперты предупреждают: эту палочку не убивает даже длительное кипячение. Впрочем, такая обработка может разрушить выделяемый ею токсин.

Возбудитель ботулизма активизируется, когда нет кислорода. Так что палочке вполне удобно в герметично закупоренных банках. Опасность в том, что при этом не меняется ни цвет, ни вкус продукта. И даже крышка может не быть вздутой.

Сотрудники Роспотребнадзора призывают не приобретать домашние заготовки, копченое мясо и рыбу на рынке и у незнакомых людей. Еще один важный совет: не закатывать в банки грибы, мясо, рыбу, морковь, свеклу, портулак и укроп. Эти продукты трудно отмыть от почвы и спор ботулизма.

В домашние консервы не следует класть подпорченные или подгнившие продукты. При приготовлении нельзя менять технологию: снижать положенный объем соли и уксуса, сокращать время тепловой обработки. И ни в коем случае нельзя есть из вздувшихся банок.

Эксперты напомнили, что домашние заготовки следует хранить только в холодильнике или погребе. Консервы из потенциально опасных продуктов следует прокипятить. Также тепловая обработка необходима перед тем, как предлагать продукт детям.