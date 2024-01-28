Роспотребнадзор: от домашних "закруток" можно подцепить ботулизм
По данным Роспотребнадзора, ежегодно ботулизмом заражаются до двух сотен человек. Возбудитель болезни – палочка Clostridium botulinum. Она источает опасный токсин, который поражает нервную систему человека. Споры ботулизма живут в воде и почве. Именно так они попадают на продукты, например, на рыбу, овощи или грибы.
Эксперты предупреждают: эту палочку не убивает даже длительное кипячение. Впрочем, такая обработка может разрушить выделяемый ею токсин.
Возбудитель ботулизма активизируется, когда нет кислорода. Так что палочке вполне удобно в герметично закупоренных банках. Опасность в том, что при этом не меняется ни цвет, ни вкус продукта. И даже крышка может не быть вздутой.
Сотрудники Роспотребнадзора призывают не приобретать домашние заготовки, копченое мясо и рыбу на рынке и у незнакомых людей. Еще один важный совет: не закатывать в банки грибы, мясо, рыбу, морковь, свеклу, портулак и укроп. Эти продукты трудно отмыть от почвы и спор ботулизма.
В домашние консервы не следует класть подпорченные или подгнившие продукты. При приготовлении нельзя менять технологию: снижать положенный объем соли и уксуса, сокращать время тепловой обработки. И ни в коем случае нельзя есть из вздувшихся банок.
Эксперты напомнили, что домашние заготовки следует хранить только в холодильнике или погребе. Консервы из потенциально опасных продуктов следует прокипятить. Также тепловая обработка необходима перед тем, как предлагать продукт детям.
Если после употребления "закруток" вам стало плохо, следует сразу же обратиться к врачу и обязательно предупредить, что недомогание началось после съеденных консервов. Остатки продуктов нужно сохранить для лабораторного исследования.