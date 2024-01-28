Какие продукты легко заменят вам мясо

Всё больше людей переходят на полный или частичный отказ от мяса. Связано это с тем, что его избыток может способствовать развитию многих болезней, включая сердечно-сосудистые. Но какие продукты можно есть вместо мяса?

© Ferra.ru

Чечевица. В ней содержится много белка, который хорошо усваивается. Также в составе чечевицы можно найти клетчатку (она обеспечивает сытость надолго), витамины группы В, железо, калий, магний. Благодаря употреблению этого продукта можно привести в норму кровяное давление, снизить уровень «плохого» холестерина, улучшить работу пищеварительной системы. Помимо чечевицы, в качестве замены мяса можно есть бобы, нут, фасоль, бобы.

Тофу. Он отличается питательностью, низкой калорийностью, наличием ценных веществ. Содержатся в нём витамины группы В, магний, кальций, железо, селен, цинк.

Киноа. В этом продукте много белка с экзогенными аминокислотами. Известно, что киноа помогает снизить уровень «плохого» холестерина в крови, препятствует развитию атеросклероза, поддерживает работу кровеносной системы, укрепляет иммунитет, даёт большое количество энергии.

NatureFriend

Баклажан. Он богат витаминами, минералами, антиоксидантами, клетчаткой. Благодаря употреблению этих продуктов вы снизите уровень триглицеридов, «плохого» холестерина, кровяного давления. Также баклажаны благотворно влияют на нервную систему и здоровье костей.

Водоросли. В их состав входит большое количество белка. Также водоросли считаются хорошим источником йода, железа, клетчатки, кальция. Эти продукты едят, чтобы избавиться от токсинов, получить мочегонный, антиатеросклеротический, антикоагулянтный эффект.