Названы самые популярные рецепты у россиян в 2023 году

Медиа о еде Food.ru составило рейтинг самых популярных рецептов у россиян в 2023 году. О результатах исследования рассказали "Газете.Ru".

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Самым популярным блюдом, среди тех, которыми делились читатели сайта, стали классические сырники. Интернет-пользователи чаще всего сохраняли их способ приготовления в избранное.

В топ-5 пользовательских материалов также вошли гречневая каша с зеленым горошком и овощами, куриные бедра в горчичном соусе с картошкой в духовке, бисквит для торта и кабачковый торт "Летнее воспоминание". Самым просматриваемым читательским рецептом за 2023 год стал торт "Нежность", который готовится на основе крекеров, бананов и сметанного соуса.

В рейтинге самых популярных редакционных рецептов оказались лазанья, мясо по-французски из свинины с помидорами, рулет из печенья без выпечки, запеканка из творога как в детском саду и гречка с курицей и травами в духовке.

Россияне активно интересовались статьями о приготовлении еды. Самым популярным материалом на Food.ru в 2023 году стала статья про то, какие блюда новогоднего стола понравятся Зеленому Деревянному Дракону, символу 2024 года. Интернет-пользователи также читали о здоровом питании. В топ самых просматриваемых материалов попали публикации о продуктах, которые можно есть на ночь без вреда для здоровья, о пользе перловой крупы и о том, почему не нужно избегать злаков в рационе.

Кроме того, россияне читали статьи о необычных национальных блюдах. В списке самых популярных тем: чем отличается эскимосское мороженое от обычного, что представляют собой посикунчики, калужское тесто и зачем выбирать для бешбармака сразу два вида мяса.