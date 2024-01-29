Гречневая лапша со свининой — вкусный ужин для всей семьи
Надоели привычные блюда и хочется побаловать семью чем-то необычным? Тогда самое время приготовить гречневую лапшу со свининой. Готовка займет около часа, но такой ужин точно никого не оставит равнодушным.
Ингредиенты:
- Свинина — 250 г;
- Соевый соус — 3 ст. л;
- Кукурузный крахмал — 1 ч. л;
- Кунжутное масло — 1 ст. л;
- Гречневая лапша — 180 г;
- Арахисовое масло — 1 ст. л;
- Имбирь — 1 кусочек;
- Красный перец — 1/4 ч. л;
- Рисовый уксус — 2 ст. л;
- Сахар — 1 ч. л;
- Кунжут — по вкусу;
- Зелень — 1 пучок.
Приготовление:
- Нарежьте свинину небольшими тонкими кусочками.
- Смешайте половину соевого соуса и крахмал. Добавьте ½ столовой ложки кунжутного масла и чёрный перец. Залейте этим маринадом мясо и оставьте на 15 минут.
- Сварите гречневую лапшу примерно за 5 минут. Промойте холодной водой.
- В сковороде разогрейте арахисовое масло. Готовьте измельчённый имбирь и красный перец. Добавьте свинину и обжаривайте, помешивая.
- Соедините соевый соус и кунжутное масло с рисовым уксусом и сахаром. Смешайте свинину и лапшу. Посыпьте кунжутом и нарезанным зелёным луком.
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