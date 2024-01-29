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Гречневая лапша со свининой — вкусный ужин для всей семьи

Надоели привычные блюда и хочется побаловать семью чем-то необычным? Тогда самое время приготовить гречневую лапшу со свининой. Готовка займет около часа, но такой ужин точно никого не оставит равнодушным.

Гречневая лапша со свининой — вкусный ужин для всей семьи
© Eva.ru

Ингредиенты:

  • Свинина — 250 г;
  • Соевый соус — 3 ст. л;
  • Кукурузный крахмал — 1 ч. л;
  • Кунжутное масло — 1 ст. л;
  • Гречневая лапша — 180 г;
  • Арахисовое масло — 1 ст. л;
  • Имбирь — 1 кусочек;
  • Красный перец — 1/4 ч. л;
  • Рисовый уксус — 2 ст. л;
  • Сахар — 1 ч. л;
  • Кунжут — по вкусу;
  • Зелень — 1 пучок.

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Приготовление:

  1. Нарежьте свинину небольшими тонкими кусочками.
  2. Смешайте половину соевого соуса и крахмал. Добавьте ½ столовой ложки кунжутного масла и чёрный перец. Залейте этим маринадом мясо и оставьте на 15 минут.
  3. Сварите гречневую лапшу примерно за 5 минут. Промойте холодной водой.
  4. В сковороде разогрейте арахисовое масло. Готовьте измельчённый имбирь и красный перец. Добавьте свинину и обжаривайте, помешивая.
  5. Соедините соевый соус и кунжутное масло с рисовым уксусом и сахаром. Смешайте свинину и лапшу. Посыпьте кунжутом и нарезанным зелёным луком.

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