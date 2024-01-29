Самые дорогие блюда ресторанов Москвы

Меню в ресторанах Москвы весьма разнообразное, но в этом обзоре Antenna Daily собрала лишь самые роскошные и дорогие.

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Regent

Москва, Плотников пер., 12 +7 (926) 435-55-54

Гребешок с фуа-гра, черной икрой, мисо – 1900 руб.

Бескомпромиссная селекция продуктов, которые попадают в тарелку, филигранные техники приготовления и абсолютно выверенная рецептура блюд – визитная карточка Regent на протяжении пяти лет. Редкие деликатесы и тонкие вкусовые сочетания – визитная карточка ресторана Regent. Безупречный пример Surf & Turf воплощается в давно ставшем культовым гребешке с фуа-гра и черной икрой в апельсиновом мисо.

Sartoria Lamberti

Москва, Тверская ул., 3 +7 (495) 795 00 25

Домашние равиоли с сыром, шпинатом и черной икрой – 1850 руб.

Домашние равиоли с сыром, шпинатом и черной икрой молниеносно стали бестселлером меню. Возможно дело в зеленом тесте на основе шпината илиневероятной сливочности, а может быть в роскошном акценте, привносимом икрой.

Historia

Москва, Большая Никитская, 58 +7 (901) 387-88-88

Тунец, трюфельный соус и черный трюфель – 1290 руб.

Блюдо из нового раздела Япония, Перу, Россия в котором тунец и трюфель сочетаются самым гармоничным образом. Связующим звеном в гастрономической концепции стал соус с трюфельной пастой.

Ruski

Москва, 1-й Красногвардейский пр-д, 21 стр. 2, 84 этаж

Строганина из якутского омуля – 4870 руб.

Строганина готовится из якутского омуля, выловленного в устье Лены, у посёлка Тикси. Рыбу вылавливают в начале зимнего сезона, когда у нее максимальное количество жира, после вылова рыбу кидают в снег, где она застывает мгновенно, так как зимой в этой полосе морозы опускаются до -50. В ресторан рыба доставляется замороженной и оттаивает первый раз она у гостей на столе. Подаётся со смесью перца и соли, красным луком и соевым соусом.

Строганина (в XVIII веке была известна как стрыгонина) — нарезанная стружкой замороженная рыба одно из основных блюд северной кухни (популярна в северорусской, якутской кухне, кухне коми, эскимосской кухне). В старину называлась «струганина». Подаётся к столу в сыром замороженном виде. Нарезается стружкой, лучше небольшими порциями, во избежание преждевременного размораживания. Для вкуса строганину макают в «маканину» – соль, перемешанную с молотым чёрным перцем в соотношении 1:1.

Birds

Москва, 1-й Красногвардейский пр-д, 21 стр. 2, 84 этаж +7 (495) 777-71-11

Ролл с крабом и икрой ежа – 3430 руб.

Рол с начинкой из авокадо, огурца и мякоти краба, обжаривается в темпуре, подается с тремя соусами: соусом из манго, соусом тонкацу и соусом минтайко. Дополняется икрой морского ежа и красной икрой, украшается мелко резаным луком сибулет.

STAY

Москва, ул. Трубецкая, д. 10 +7 (936) 527-57-57

Филе сибаса по-сицилийски – (100 гр) 1780 руб.

Свежее филе сибаса обжаривается до золотистой корочки и подается с томатным соусом, приготовленным с добавлением каперсов, чеснока и оливок.