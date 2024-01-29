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Названы четыре важных составляющих для молодости и здоровья мозга

Психиатр и диетолог Ума Найду назвала четыре важных составляющих, которые помогут сохранить молодость мозга. Ее советы приводит CNBC.

Названы четыре важных составляющих для молодости и здоровья мозга
© Lenta.ru

Найду объяснила, что для здоровья мозга прежде всего важно правильное питание. По ее словам, попадая в кишечник, пища взаимодействует с миллионами бактерий, которые расщепляют ее на отдельные вещества. Если какого-то из них будет не хватать, это повлияет на все внутренние системы и органы человека, в том числе и на мозг, предупредила диетолог. Чтобы не допустить дефицита, она посоветовала в первую очередь увеличить количество клетчатки в рационе и есть больше овощей, бобовых, а также льняное семя.

Вторым необходимым ингредиентом для сохранения здоровья мозга Найду назвала полифенолы. По ее словам, эти вещества обладают мощным противовоспалительным действием и содержатся в растительных продуктах яркого цвета — моркови, чернике, оливках и клубнике.

Пробиотики — это еще один важный элемент для здоровья и молодости мозга, убеждена Найду. Она отметила, что ими богаты ферментированные продукты, употребление которых снижает воспаление в организме.

Наконец четвертым полезным для мозга ингредиентом Найду назвала травы и специи. По ее мнению, многие считают эти продукты неважными для здоровья. Однако в действительности, по словам врача, куркума, перец, орегано, петрушка, имбирь, чеснок и другие специи не только придают блюдам пикантности, но и обладают антиоксидантным действием.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина назвала жареную картошку вредным для мозга блюдом. Соломатина объяснила, что жареный картофель вреден, так как имеет высокий гликемический индекс.

Еда
Елена Соломатина