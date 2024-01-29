Названы четыре важных составляющих для молодости и здоровья мозга

Психиатр и диетолог Ума Найду назвала четыре важных составляющих, которые помогут сохранить молодость мозга. Ее советы приводит CNBC.

Найду объяснила, что для здоровья мозга прежде всего важно правильное питание. По ее словам, попадая в кишечник, пища взаимодействует с миллионами бактерий, которые расщепляют ее на отдельные вещества. Если какого-то из них будет не хватать, это повлияет на все внутренние системы и органы человека, в том числе и на мозг, предупредила диетолог. Чтобы не допустить дефицита, она посоветовала в первую очередь увеличить количество клетчатки в рационе и есть больше овощей, бобовых, а также льняное семя.

Вторым необходимым ингредиентом для сохранения здоровья мозга Найду назвала полифенолы. По ее словам, эти вещества обладают мощным противовоспалительным действием и содержатся в растительных продуктах яркого цвета — моркови, чернике, оливках и клубнике.

Пробиотики — это еще один важный элемент для здоровья и молодости мозга, убеждена Найду. Она отметила, что ими богаты ферментированные продукты, употребление которых снижает воспаление в организме.

Наконец четвертым полезным для мозга ингредиентом Найду назвала травы и специи. По ее мнению, многие считают эти продукты неважными для здоровья. Однако в действительности, по словам врача, куркума, перец, орегано, петрушка, имбирь, чеснок и другие специи не только придают блюдам пикантности, но и обладают антиоксидантным действием.