Эксперты назвали продукты, в которых много витамина С

По словам экспертов, в последние дни заболеваемость гриппом увеличилась на 80%. Защитить от этой инфекции могут продукты с витамином С.

Много витамина С можно получить из мандаринов, апельсинов, грейпфрутов, киви, клубники. Также специалисты рекомендуют употреблять такие продукты, как кумкват. Всего семь плодов этого растения дадут суточную норму витамина С.

Полезен для укрепления иммунитета и чеснок. Эффективнее всего он действует в запечённом или сыром виде.

В йогурте содержится много пробиотических бактерий. Эти вещества, как известно, поддерживают здоровье кишечника, который играет роль в защите от различных инфекций. Максимальную пользу от йогурта вы получите при употреблении его вместе с зеленью или специями.

Известно, что имбирь борется с вредными микробами в организме, помогает при кашле, боли и жжении в горле.

Лук-порей содержит большое количество антиоксидантов и относится к продуктам, которые точно стоит употреблять зимой. Готовьте его на оливковом масле вместе с яйцами.

Свежая мята, как считается, облегчает боль в горле. Всё потому, что это растение заживляет раны во рту и укрепляет иммунитет.