Эксперты назвали продукты, в которых много витамина С
По словам экспертов, в последние дни заболеваемость гриппом увеличилась на 80%. Защитить от этой инфекции могут продукты с витамином С.
Много витамина С можно получить из мандаринов, апельсинов, грейпфрутов, киви, клубники. Также специалисты рекомендуют употреблять такие продукты, как кумкват. Всего семь плодов этого растения дадут суточную норму витамина С.
Полезен для укрепления иммунитета и чеснок. Эффективнее всего он действует в запечённом или сыром виде.
В йогурте содержится много пробиотических бактерий. Эти вещества, как известно, поддерживают здоровье кишечника, который играет роль в защите от различных инфекций. Максимальную пользу от йогурта вы получите при употреблении его вместе с зеленью или специями.
Известно, что имбирь борется с вредными микробами в организме, помогает при кашле, боли и жжении в горле.
Лук-порей содержит большое количество антиоксидантов и относится к продуктам, которые точно стоит употреблять зимой. Готовьте его на оливковом масле вместе с яйцами.
Свежая мята, как считается, облегчает боль в горле. Всё потому, что это растение заживляет раны во рту и укрепляет иммунитет.
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