Названы самые известные диеты всех времен

Причудливые диеты обычно быстро забываются. Но вот к каким из них люди обращаются для похудения уже не первый год.

Диета Аткинса. Она представляет собой рацион с низким содержанием углеводов. При этом вы можете выбирать, сколько углеводов в день получать: 20 г, 40 г или 100 г. Многие люди, правда, эту диету считают неустойчивой. Лия Рейтмайер, доктор медицинских наук, спортивный диетолог из Фейетвилля, Северная Каролина, не рекомендует сокращать потребление углеводов вообще, так как они являются основным источником энергии для организма.

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Зональная диета. Эта диета стала популярна благодаря Дженнифер Энистон. Данный рацион предполагает, что человек будет потреблять 40% углеводов, 30% белков и 30% жиров. В основе диеты — цельные продукты, а упор делается на белок и омега-3. При этом рекомендуется съедать в сутки менее одной порции зерновых и крахмалистых продуктов.

Кетодиета. Она отличается высоким содержанием жиров и очень низким содержанием углеводов. Один из минусов этой диеты состоит в том, что люди, соблюдая её, могут есть много мяса и сыра. Из-за этого они могут получать слишком много насыщенных жиров, которые повышают вероятность развития болезней сердца.

Грейпфрутовая диета. Диетологи советуют избегать подобных диет, поскольку никакой продукт не может содержать всего, что нужно организму.

Палеодиета. При соблюдении этой диеты люди получают 50% всех калорий из нежирных продуктов животного происхождения, а также из яиц, фруктов, некрахмалистых овощей, ненасыщенных жиров, небольшого количества алкоголя и воды. А вот цельнозерновые продукты, например, в этом случае есть нельзя вообще.

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Безглютеновая диета. Её необходимо придерживаться тем, кто страдает целиакией или аллергией на глютен. При этом всё ещё нет существенных доказательств того, что отказ от глютена поможет сбросить вес.

Диета Master Cleanse. В течение 10 дней при соблюдении этой диеты нужно пить смесь воды, лимонного сока, кленового сиропа и кайенского перца. Считается, что благодаря этому методу Бейонсе смогла похудеть на 9 кг за две недели для роли. Однако, по данным клиники Майо, такая потеря веса будет, скорее всего временной. Ведь голодание на жидкостях не обеспечивает достаточного количества питательных веществ.

Диета Whole30. Её нужно придерживаться 30 дней. Можно есть при этом мясо, морепродукты, яйца, овощи, фрукты и полезные жиры, а отказаться следует от добавленного сахара, алкоголя, зерновых, бобовых и молочных продуктов.

Диета с низким содержанием жиров. В целом для того, чтобы быть здоровым человеком, всё-таки нужно потреблять немного жира. Жиры дают энергию, помогают организму вырабатывать гормоны и усваивать жирорастворимые питательные вещества.