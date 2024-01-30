Стоматолог Антипенко предупредил о вреде переедания яблок

Как рассказал российский медик, фрукты полезны для здоровья, они обязательно должны быть в рационе. Однако фрукты необходимо употреблять в умеренном количестве, помня о вреде содержащихся в них пищевых кислот для зубной эмали. Например, по словам врача, в день можно съедать не больше двух яблок, передает радио Sputnik.