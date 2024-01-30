«Губы станут дряблыми»: стоматолог Антипенко предупредил о вреде переедания яблок
Врач-стоматолог Алексей Антипенко рассказал, к каким негативным последствиям для внешности может привести чрезмерное увлечение фруктами.
Как рассказал российский медик, фрукты полезны для здоровья, они обязательно должны быть в рационе. Однако фрукты необходимо употреблять в умеренном количестве, помня о вреде содержащихся в них пищевых кислот для зубной эмали. Например, по словам врача, в день можно съедать не больше двух яблок, передает радио Sputnik.
«И желательно после употребления яблока прополоскать рот водой. Регулярное воздействие пищевых кислот ведет к растворению эмали, к уменьшению нижней трети лица, что будет эстетически выглядеть не очень. Могут углубиться носогубные складки, губы станут дряблыми», – объяснил Антипенко.
Врач предупредил, что из-за этого могут появиться болевые ощущения.
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