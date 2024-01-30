Эндокринолог назвала неожиданного убийцу суставов

Употребление в пищу рафинированных круп может обострить воспалительные процессы, в том числе и в суставах. Об этом рассказала врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Анжела Толмасова.

При этом, рафинированные крупы могут содержаться во многих продуктах, которые человек употребляет ежедневно. Это, например, белый хлеб, мука, макароны, белый рис и другие.

«Рафинированные крупы ассоциированы с повышенным уровнем воспалительных маркеров в крови, которые способны оказывать негативное влияние как на суставы, так и на другие воспалительные состояния (например, сердечно-сосудистые заболевания, диабет)», — подчеркнула Анжела Толмасова в разговоре с изданием «Газета.Ru».

Основной вред таких круп заключается в том, что из них удалены отрубные и зародышевые слои, которые и содержат большую часть питательных полезных элементов, таких как клетчатка.

Специалист посоветовала употреблять в пищу именно цельнозерновые продукты. Они богаты витаминами группы В и антиоксидантами. При выборе продуктов россиянам стоить обращать внимание на состав, подытожила Толмасова.