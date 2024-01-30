Эндокринолог назвала провоцирующие болезни суставов зерновые продукты

Рафинированные крупы являются одними из наиболее частых причин воспалительных процессов и болезней суставов. Из такого зерна производят белый хлеб, белый рис, сдобные продукты и пирожные, от которых советует отказаться врач-эндокринолог "СМ-Клиника" Анжела Толмасова.

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"Рафинированные крупы ассоциированы с повышенным уровнем воспалительных маркеров в крови, которые способны оказывать негативное влияние как на суставы, так и на другие воспалительные состояния (например, сердечно-сосудистые заболевания, диабет)", - рассказала врач в беседе с "Газетой.ру".

Зерно крупы состоит из нескольких слоев: отрубного с клетчаткой и минералами, зародышевого с кладезью питательных веществ и среднего, или эндоспермия, где есть углеводы и белок. В цельном зерне есть все три части, а в рафинированном - только средний слой.

"Благодаря простому строению зерна, его углеводы при переваривании быстро расщепляются и превращаются в сахара, что также несет определенные последствия", - предупредила Толмасова.

Врач советует искать на полках магазинов цельное зерно в составе продуктов и игнорировать коричневый цвет хлебобулочных изделий, так как он ничего не говорит о происхождении товара. Чаще всего производители добавляют краситель в состав, чтобы хлеб выглядел как цельнозерновой, объяснила эндокринолог.