Врач рассказала о пользе квашеных фруктов для здоровья

Квашеные фрукты могут заменить свежие варианты в зимний период и принести пользу организму. Об этом Life рассказала врач-нутрициолог компании "Новабиом" Дарья Русанова.

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«Такие фрукты — это необычный по вкусу и очень полезный для организма и микробиоты продукт. В них содержатся метаболиты — молочная и уксусная кислоты, которые не позволяют размножаться патогенным бактериям и являются отличными консервантами», — отметила эксперт.

Она уточнила, что в процессе квашения фрукты могут полностью поменять свой вкус на достаточно пикантный. Чаще всего такой процедуре подвергают яблоки кисло-сладких сортов, подойдут груши, айва, арбуз и сливы.

При этом Русанова предупредила, что квашеные фрукты стоит есть в ограниченных количествах, потому что они могут спровоцировать расстройство пищеварения.