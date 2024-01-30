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Творожные оладьи с бананом и апельсином

Закончились идеи для вкусного и полезного завтрака? Тогда попробуйте бананово-апельсиновые оладьи. Максимум пользы и готовить недолго.

Творожные оладьи с бананом и апельсином
© unsplash.com

Ингредиенты:

  • Творог — 100 гр;
  • Банан — 1 шт;
  • Кефир — 130 мл;
  • Мука — 100 гр;
  • Апельсин — 1/2 часть;
  • Сода — 1/2 чайной ложки.

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Как готовить:

  1. Банан и апельсин очистить от кожуры. Если в апельсине есть косточки, вытащить. Измельчить фрукты блендером вместе с творогом.
  2. В кефир добавить соду, затем добавить творожно-фруктовую массу. Всыпать муку и хорошо перемешать.
  3. Выпекать на небольшом огне, обжаривая оладьи с двух сторон.
  4. Перед первой партией можно немного смазать сковороду маслом.

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