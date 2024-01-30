Творожные оладьи с бананом и апельсином
Закончились идеи для вкусного и полезного завтрака? Тогда попробуйте бананово-апельсиновые оладьи. Максимум пользы и готовить недолго.
Ингредиенты:
- Творог — 100 гр;
- Банан — 1 шт;
- Кефир — 130 мл;
- Мука — 100 гр;
- Апельсин — 1/2 часть;
- Сода — 1/2 чайной ложки.
Как готовить:
- Банан и апельсин очистить от кожуры. Если в апельсине есть косточки, вытащить. Измельчить фрукты блендером вместе с творогом.
- В кефир добавить соду, затем добавить творожно-фруктовую массу. Всыпать муку и хорошо перемешать.
- Выпекать на небольшом огне, обжаривая оладьи с двух сторон.
- Перед первой партией можно немного смазать сковороду маслом.
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