Какие продукты помогут не заболеть тридемией: список

Пищевой технолог Людмила Румянцева рассказала о продуктах, помогающих поддержать иммунитет в период тридемии. Специалист советует добавить в рацион имбирь и авокадо для успешной борьбы с болезнями.

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«Всегда есть способ себе помочь, обезопасив себя от проблем со здоровьем, или хотя бы быстрее вылечить недуг, если вы уже его зацепили. Один из легких способов – изменить рацион так, чтобы он питал вас изнутри, а не только закрывал потребности», – отметила она.

По словам эксперта, помочь поддержать иммунитет в период простуд поможет авокадо. Этот фрукт является источником витаминов C, E, K и B-6, а также рибофлавина, ниацина, фолиевой кислоты, магния, калия и антиоксидантов. Однако если вам не нравится авокадо, то альтернативой могут стать шпинат, капуста, сладкий перец, клубника и папайя.

Не стоит забывать и о лососе. Эта рыба богата цинком, который помогает уменьшить симптомы простуды. Кроме того, цинк необходим для производства новых иммунных клеток.

Еще одним борцом с тридемией является имбирь. Он повышает иммунитет, а также богат антиоксидантами, которые обладают противовоспалительными свойствами. Сочетание этих свойств имеет множество преимуществ: они облегчают кашель, снижают температуру, борются с инфекциями, снимают головные боли и другие симптомы, связанные с простудой и гриппом, передает Life.ru.