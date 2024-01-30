Диетолог рассказала, сколько творога можно есть без вреда для здоровья

Творог входит в базовый продуктовый набор, поэтому его можно употреблять регулярно, рассказала NEWS.ru врач-диетолог Наталья Круглова. По ее словам, рекомендуется употреблять ежедневно 100–120 граммов творога.

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В среднем, порция творога в день должна составлять 100–120 граммов. Такое количество не окажет негативного влияния. Продукт содержит достаточно большое количество белка. При чем можно употреблять обезжиренный творог. Таким образом человек будет получать полноценный белок, но количество насыщенных жиров будет невысокое. Также в продукте содержится фосфор, который необходим для формирования костной ткани. Творог является ферментированным продуктом и содержит полезные бактерии, необходимые для микрофлоры кишечника, — сказала Круглова.

Диетолог отметила, что люди пожилого возраста имеют повышенный риск развития остеопороза — это состояние, при котором плотность костной ткани становится меньше. По ее словам, творог может выступать источником кальция и определенной профилактикой развития болезни.