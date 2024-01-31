Специалисты дали советы по приготовлению полезных бутербродов

По данным Министерства сельского хозяйства США, чтобы сделать бутерброд максимально полезным для здоровья, нужно помнить о нескольких важных вещах.

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MyPlate National Strategic Partners, группа специалистов, сформированная Министерством сельского хозяйства США, запустила новую версию руководства по группам продуктов питания MyPlate специально для сэндвичей. Новая инфографика демонстрирует, как должен выглядеть идеальный бутерброд.

Эксперты призывают также производителей сэндвичей принять во внимание некоторые советы.

Начните с зерновых. Здоровым выбором будут цельнозерновой хлеб, питы, лепёшки, бублики или булочки.

Сочетайте разные продукты. Вы можете добавить в сэндвич листовую зелень, лук, сладкий перец, кабачки, ягоды, нарезанные яблоки, изюм.

Выбирайте нежирный белок. Подойдут варианты с низким содержанием жира и натрия. Это остатки курицы, консервированный тунец или бобовое пюре.

Поменяйте соус. Иногда вы можете оставить и майонез, но всё равно рассмотрите варианты с небольшим количеством натрия, насыщенных жиров, добавленного сахара. К примеру, хумус, греческий йогурт, жареный чеснок или ореховое масло.

Сократите расходы. Для этого выбирайте сезонные продукты в качестве ингредиентов или используйте их остатки.