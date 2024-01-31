Диетолог назвала самые полезные десерты

При диете стоит исключить все сладкое, можно оставить ограниченное количество фруктов и ягод, где тоже много сахара. Шоколад можно заменить на маленький кусочек пастилы, мармелад. Лучше, чтобы она была натуральной, без сахара, из яблок или ягод. Если тяжело отказаться от сладкого, в качестве десерта подойдут несладкие мандарины в темном горьком шоколаде. Это полезно для организма, — сказала Соломатина.