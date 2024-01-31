Новый метод позволит готовить мясо без печи

Технология, предложенная учеными из Севастопольского государственного университета, позволяет готовить мясо под воздействием давления, а не температуры, как при жарке и варке. Пока новый способ доступен только на специализированных установках — но в будущем такую продукцию можно будет купить в магазинах. Об этом сообщили в вузе.

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«Обработка высоким гидростатическим давлением – это нетермическая обработка, позволяющая сохранить текстуру, цвет и вкус продуктов. Содержание витаминов и питательных веществ остаются неизменными. Это новая технология, которую можно применять для приготовления мясных полуфабрикатов», — рассказала кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры «Пищевые технологии и оборудование» Ирина Прокопенко.

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Она пояснила, что фактически ученые усовершенствовали недавно появившуюся в мире технологию по упаковке продуктов. Изначально метод был разработан, чтобы продлять срок годности в два-четыре раза и при этом сохранять натуральные качества, например, у колбас. Подобный эффект достигается за счет дезактивации микрофлоры.

Но оказалось, что если изменить параметры, в первую очередь — давление и продолжительность процесса, то белки поведут себя так же, как при термообработке, и сырое мясо превратится в практически готовое к употреблению.

«Мясное сырье необходимо упаковать под вакуумом и поместить в жидкую среду камеры установки высокого давления. Технологический процесс происходит при температуре окружающей среды — это примерно +20 °С», — пояснила ученый.