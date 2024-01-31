Генетик перечислила необходимые для поддержания иммунитета продукты

Генетик Алина Левин составила список продуктов и полезных добавок, которые помогут поднять иммунитет. В беседе с KP.RU она рассказала, как поддержать организм во время тридемии и справиться с чередой простудных заболеваний.

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Людям, чувствующим усталость, снижение концентрации внимания и испытывающим проблемы с памятью, специалистка посоветовала обратить внимание на жирные кислоты Омега-3. Они содержатся в черной и красной икре, рыбьем жире, скумбрии, анчоусах, мидиях, устрицах и кальмаре.

Также Левин рекомендовала принимать добавки или потреблять больше продуктов, богатых витамином D. Среди таковых: печень трески, горбуша, сельдь, кета, куриное яйцо, сливочное масло и свинина.

Кроме того, генетик призвала не забывать про витамин С, который стимулирует способность иммунных клеток распознавать и уничтожать вирусы и бактерии и необходим для выработки коллагена. По ее словам, большое количество этого витамина содержится в плодах шиповника, а также в перце, капусте и петрушке. Кроме того, он есть в киви, апельсинах и землянике.

Для нормальной работы иммунной системы и выработки антител, указала специалистка, необходимы не только витамины, но и микроэлементы, главный из которых — цинк. Его можно получить из устриц, говядины, кунжута, арахиса, кешью, дикого риса, свиной печени, а также добавок. По ее словам, лучшая форма — пиколинат цинка, но также стоит обратить внимание на хелатные формы — глицинат цинка или монометионин цинка.

Зарядиться энергией и хорошим настроением поможет витамин B12, который можно найти в моллюсках, курятине, крольчатине, скумбрии, сельди, лососе и куриных яйцах. Что касается добавок, то лучшей формой Левин назвала метилкобаламин.