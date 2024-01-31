Диетолог назвал продукт, который не стоит есть в жареном виде

Жарка считается самым опасным видом обработки еды, потому что в процессе приготовления образуется большое количество канцерогенов. «Вечерняя Москва» узнала у экспертов, какие продукты в таком виде представляют особенную опасность и как минимизировать вред.

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По словам диетолога Михаила Гинзбурга, существует продукт, который опаснее всего есть в жареном виде.

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— Красное мясо. Это самый вредный продукт в жареном виде. Особенно, если сильно его обуглить, в этом случае образуется больше всего канцерогенов. Поэтому, если очень хочется съесть мясо в таком виде, то следует выбирать щадящие способы жарки: легкое и неглубокое обжаривание. Также использовать специальные масла для приготовления на сковороде, потому что оно имеет одну точку дымления и не образует токсичных веществ, — посоветовал специалист.

Врач-диетолог Дарья Русакова в свою очередь отметила, что все продукты при жарке теряют свои полезные качества и приобретают отрицательные. Лучший способ оградить организм от вреда — избегать употребления жареной пищи. Но сделать это не всегда легко, потому что многие традиционные блюда предполагают именно термическую обработку.

— Для того чтобы минимизировать вред от потребления любимых жареных продуктов и блюд, нужно использовать сковороду с антипригарным покрытием и жарить без добавления масла. Сейчас существуют специальный аэрогрили, сковороды с керамическим покрытием, которые позволяют не добавлять масло в процессе жарки. Именно оно при термической обработке и высоких температурах подвергается трансформации и образует трансжиры, которые обладают канцерогенным эффектом, — пояснила специалист.

Она порекомендовала не зажаривать продукты до черного цвета и сильно хрустящей корочки, а также внимательно относиться к выбору масла.

— Лучше отдать предпочтение маслу с высокой температурой сгорания, не перегревать его и не использовать повторно для приготовления. Особенно после жарки во фритюре необходимо менять масло сразу. Именно такой способ считается самым вредным, потому что в кафе и ресторанах масло не заменяют после каждой порции еды, — предупредила Русакова.