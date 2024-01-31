Как приготовить пиццу-запеканку из кабачка

Пицца-запеканка из кабачка
Кабачок — очень полезный овощ! Он способствует снижению уровня холестерина в крови, уменьшению отеков, а также оказывает положительное влияние на зрение и общий тонус организма. Делимся рецептом пиццы из кабачка.
Ингредиенты:
- Кабачки — 2 шт.
- Пшеничная мука — 160 г.
- Яйцо куриное — 3 шт.
- Разрыхлитель — 1,5 ч.л.
- Помидоры — 4 шт.
- Твердый сыр — 100 г.
- Чеснок — 2 зубчика
- Зелень — по вкусу
- Соль, перец — по вкусу
- Растительное масло — 3 ст. л.
Как готовить:
- Очищенный кабачок натереть на мелкой терке. Если из кабачка выделилось много лишней влаги, ее лучше слить.
- К натертому кабачку добавить рубленую зелень, яйца, соль, перец и измельченный чеснок. Муку соединить с разрыхлителем и добавить к кабачковой массе.
- Форму для выпечки смазать растительным маслом и выложить подготовленное тесто.
- Помидоры нарезать кружочками и выложить сверху на тесто.
- Поставить запеканку выпекаться в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут. Посыпать за 10 минут до готовности сыром.