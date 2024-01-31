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Пицца-запеканка из кабачка

Кабачок — очень полезный овощ! Он способствует снижению уровня холестерина в крови, уменьшению отеков, а также оказывает положительное влияние на зрение и общий тонус организма. Делимся рецептом пиццы из кабачка.

Как приготовить пиццу-запеканку из кабачка
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Ингредиенты:

  • Кабачки — 2 шт.
  • Пшеничная мука — 160 г.
  • Яйцо куриное — 3 шт.
  • Разрыхлитель — 1,5 ч.л.
  • Помидоры — 4 шт.
  • Твердый сыр — 100 г.
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Зелень — по вкусу
  • Соль, перец — по вкусу
  • Растительное масло — 3 ст. л.

Как готовить:

  1. Очищенный кабачок натереть на мелкой терке. Если из кабачка выделилось много лишней влаги, ее лучше слить.
  2. К натертому кабачку добавить рубленую зелень, яйца, соль, перец и измельченный чеснок. Муку соединить с разрыхлителем и добавить к кабачковой массе.
  3. Форму для выпечки смазать растительным маслом и выложить подготовленное тесто.
  4. Помидоры нарезать кружочками и выложить сверху на тесто.
  5. Поставить запеканку выпекаться в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут. Посыпать за 10 минут до готовности сыром.
Еда