Кардиолог напомнила, как вредно для сердца часто есть колбасу

Если есть такие продукты ежедневно, можно кратно повысить риск болезней сердца, спровоцировать другие сосудистые заболевания. Причина — трансжиры, в избытке присутствующие в колбасе и подобных продуктах, а также поваренная соль. Из-за трансжиров растёт уровнь «плохого» холестерина, соль задерживает жидкость в организме и может привести к отёкам, что негативно влияет на сердечно-сосудистую систему.