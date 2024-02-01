Кардиолог напомнила, как вредно для сердца часто есть колбасу

Врач-кардиолог «СМ-Клиника» Анна Бирюкова напомнила о важности меры в употреблении переработанного мяса — колбасных изделий, сосисок, копчёностей.
Если есть такие продукты ежедневно, можно кратно повысить риск болезней сердца, спровоцировать другие сосудистые заболевания. Причина — трансжиры, в избытке присутствующие в колбасе и подобных продуктах, а также поваренная соль. Из-за трансжиров растёт уровнь «плохого» холестерина, соль задерживает жидкость в организме и может привести к отёкам, что негативно влияет на сердечно-сосудистую систему.
К тому же врач отметила, что трансжиры имеются в кондитерских изделиях, чипсах, картофеле фри, фастфуде, молочных и алкогольных коктейлях.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.