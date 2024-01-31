Врач Малышева рассказала о пользе водке

В телеэфире программы "Жить Здорово" врач Елена Малышева поздравила россиян с днем рождения водки. Специалист также озвучила ее полезные для здоровья свойства.

Спирт необходим в медицине, особенно в дезинфекции – для этого его превращают в 30%-ый раствор. Также существует практика со спиртовыми капельницами и применении его внутрь при отравлениях, однако подобное лечение, подчеркивает Малышева, должно проводиться под строгим наблюдением врача.