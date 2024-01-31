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Врач Малышева рассказала о пользе водке

Елена Малышева озвучила пользу для здоровья, которую может принести крепкий спиртной напиток.

Врач Малышева рассказала о пользе водке
© Vse42.ru

В телеэфире программы "Жить Здорово" врач Елена Малышева поздравила россиян с днем рождения водки. Специалист также озвучила ее полезные для здоровья свойства.

Спирт необходим в медицине, особенно в дезинфекции – для этого его превращают в 30%-ый раствор. Также существует практика со спиртовыми капельницами и применении его внутрь при отравлениях, однако подобное лечение, подчеркивает Малышева, должно проводиться под строгим наблюдением врача.

В прошлом веке, рассказала телеведущая, этиловый спирт применяли для лечения отека легких и снижения сахара в крови, однако у этого способа был целый ряд негативных последствий. Словами Малышевой делится АиФ.

Еда
Елена Малышева