Врач Малышева рассказала о пользе водке
Елена Малышева озвучила пользу для здоровья, которую может принести крепкий спиртной напиток.
В телеэфире программы "Жить Здорово" врач Елена Малышева поздравила россиян с днем рождения водки. Специалист также озвучила ее полезные для здоровья свойства.
Спирт необходим в медицине, особенно в дезинфекции – для этого его превращают в 30%-ый раствор. Также существует практика со спиртовыми капельницами и применении его внутрь при отравлениях, однако подобное лечение, подчеркивает Малышева, должно проводиться под строгим наблюдением врача.
В прошлом веке, рассказала телеведущая, этиловый спирт применяли для лечения отека легких и снижения сахара в крови, однако у этого способа был целый ряд негативных последствий. Словами Малышевой делится АиФ.