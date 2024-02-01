Тортик к чаю, пончик с кофе, конфетка на ночь: как снизить тягу к сладкому

Сладости сейчас в доступе 24/7, при этом купить можно буквально все что угодно — от банального пончика до самого изысканного десерта. А что делать, если на сладкое тянет постоянно? Пользуйтесь нашими рекомендациями, сразу заметите разницу.

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В зимнее время нас нас чаще тянет в сон, хочется лишний раз полежать и отдохнуть у телевизора, а также снижается двигательная активность — в мороз, снег или слякоть гулять не очень приятно. Чаще всего в холодные месяцы мы тянемся к чему-то сладкому, а так, как здоровой альтернативы сладкому в виде ягод на прилавках уже нет или они безумно дороги, мы начинаем включать в рацион печенье и шоколадки. Это неизбежно приводит к лишним килограммам.

Согласно Аюрведе, человеку важно ощущать все шесть вкусов — соленый, кислый, горький, острый, вяжущий, а также сладкий. Вопрос в его количестве и продуктах, с которым мы его получаем. Также сладкое ассоциируется у нас с детством, радостью и материнским молоком. Кстати, вы заметили, что если нам грустно, плохо или тревожно, мы хотим съесть что-то жирное и одновременно сладкое — торт, пирожное, мороженое, шоколад? Психоанализ объясняет это следующим образом: материнское молоко довольно жирное и сладкое, и желание съесть кусок торта — это инстинктивная потребность прильнуть к материнской груди, чтобы получить защиту и успокоение.

Сколько нам нужно сахара?

Вообще добавленный сахар нам не нужен, мы можем получить этот вкус из продуктов — фрукты, ягоды, сухофрукты, некоторые овощи (морковь, батат, тыква). Однако если в рационе есть добавленный сахар — этот тот сахар, который вы кладете в чай, кофе, булочки или кашу, важно понимать, какое количество не будет вредить здоровью?

Согласно рекомендациям ВОЗ, на долю добавленного сахара должно приходится не более 10% от суточной калорийности рациона человека. Если же вы хотите повысить качество своей жизни, лучше эту цифру снизить до 5%. А это 25-30 г или 6 чайных ложек сахара в день.

Но статистика Роспотребнадзора сообщает нам о значительном превышении рекомендуемых норм. Среднестатистический россиянин съедает 107 г сахара в сутки или 39 кг в год. Значительная часть сахаров, потребляемых сегодня, содержатся в переработанных пищевых продуктах, которые обычно не считаются сладостями. Неудивительно, что вас все время на него тянет, ведь еда без него уже кажется вам безвкусной.

Как снизить тягу к сладкому?

Минимизируем переработанные продукты

Сахар сегодня прячется там, где мы его совсем не ждем: в переработанном мясе, полуфабрикатах, кашах быстрого приготовления, соусах, йогуртах с добавками, хлебобулочных изделиях, фастфуде, консервах, пресервах и так далее.

То есть если ваша еда состоит из колбасы и сосисок, к которым вы добавляете готовый соус, заедая сладким йогуртом и запивая готовым напитком, вы уже получаете сахара гораздо больше рекомендованной дозы. А если в вашем кофе и чае оказываются еще пару ложек сахара, вы можете быть уверены — вы употребляете сахар в избытке!

Проанализируйте рацион и постарайтесь сократить число переработанных продуктов, отдавая предпочтение цельным. А также сокращайте количество сахара, который вы добавляете в кофе и чай. Постепенно вкусовые рецепторы привыкнут к менее сладкому вкусу.

Добавляем сложные углеводы

Тяга к сладкому растет, когда в рационе не хватает сложных углеводов. В первую очередь речь идет о гарнирах, которые многое сокращают в погоне за идеальной фигурой. Однако эта группа продуктов гарантирует нам долгую сытость, на которой нам просто не захочется есть еще один пончик.

Добавьте к завтраку кусочек цельнозернового хлеба, овсянку длительного приготовления, гречку, бурый рис. Проследите, чтобы углеводная группа была представлена и в обеденное время. А вот ужин можно провести и без гарнира, если вы снижаете вес. Такая стратегия снизит тягу к сладостям, так как вы будете более сытым в течение дня.

Высыпаемся!

Уже доказана связь между недостатком ночного сна с перееданием. Тем, кто спит менее 7 часов, сложно справляться с ежедневными нагрузками, просто не хватает энергии. А сладости — самый быстрый способ ее восполнить. Организм привыкает к этому быстрому топливу и требует его все больше.

Поэтому если вы хотите снизить количество десертов, уделите время сну. Важно ложиться в одни сутки, а просыпаться в другие. Например, ложитесь в 23.00, просыпайтесь в 7.00. Так у вас будет достаточно время для отдыха. Не забудьте проветрить спальню перед отходом ко сну, сделать сон комфортным за счет удобного постельного белья. Но не ждите результата сразу, следуйте плану и через время обязательно заметите перемены.