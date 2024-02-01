Могут вам навредить: врач рассказал о четырёх опасных кулинарных ошибках

Готовить еду самостоятельно гораздо полезнее, чем есть фаст-фуд. Но есть четыре конкретных опасности в приготовления пищи, которые представляют риск для здоровья, предупреждает американский врач Майк Хансен.

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Готовка на сильном огне. Нагревание продуктов до высоких температур может быть вредным по нескольким причинам. Одной из них является гликирование, которое способствует накоплению жира в организме, увеличивает риск повреждения кровеносных сосудов и рака.

Мгновенный нагрев. Мгновенное нагревание может привести к образованию сложных эфиров жирных кислот 3-МХПД — вредного побочного продукта, который можно найти в обработанной пище.

Было доказано, что эти эфиры жирных кислот 3-MCPD оказывают токсическое воздействие на почки, яички, а также печень и другие органы.

Посуда с антипригарным покрытием. Она покрыта материалом под названием политетрафторэтилен (ПТФЭ), который представляет собой разновидность полифторалкильного вещества (ПФАС). Когда антипригарное покрытие посуды нагревается до очень высоких температур, ПФАС может попасть в готовящуюся пищу. Это может увеличить риск ожирения и рака.

Готовка на гриле. В процессе приготовления пищи, особенно когда жир и соки мяса вступают в контакт с источниками высокой температуры, такими как пламя и горячие угли, образуются полициклические ароматические углеводороды (ПАУ).