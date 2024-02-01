Могут вам навредить: врач рассказал о четырёх опасных кулинарных ошибках
Готовить еду самостоятельно гораздо полезнее, чем есть фаст-фуд. Но есть четыре конкретных опасности в приготовления пищи, которые представляют риск для здоровья, предупреждает американский врач Майк Хансен.
Готовка на сильном огне. Нагревание продуктов до высоких температур может быть вредным по нескольким причинам. Одной из них является гликирование, которое способствует накоплению жира в организме, увеличивает риск повреждения кровеносных сосудов и рака.
Мгновенный нагрев. Мгновенное нагревание может привести к образованию сложных эфиров жирных кислот 3-МХПД — вредного побочного продукта, который можно найти в обработанной пище.
Было доказано, что эти эфиры жирных кислот 3-MCPD оказывают токсическое воздействие на почки, яички, а также печень и другие органы.
Посуда с антипригарным покрытием. Она покрыта материалом под названием политетрафторэтилен (ПТФЭ), который представляет собой разновидность полифторалкильного вещества (ПФАС). Когда антипригарное покрытие посуды нагревается до очень высоких температур, ПФАС может попасть в готовящуюся пищу. Это может увеличить риск ожирения и рака.
Готовка на гриле. В процессе приготовления пищи, особенно когда жир и соки мяса вступают в контакт с источниками высокой температуры, такими как пламя и горячие угли, образуются полициклические ароматические углеводороды (ПАУ).
Исследования показали, что употребление и вдыхание ПАУ может увеличить риск развития некоторых видов рака, включая рак лёгких, молочной железы, мочевого пузыря и толстой кишки.