Диетолог объяснила, как полностью отказаться от сахара без срывов

Отказ от сахара снижает риски развития сахарного диабета и инсулинорезистентности, улучшает тонус и свежесть кожи и имеет другие плюсы. Перед полным отказом от сахара следует изучить свой рацион, считает врач-диетолог Нурия Дианова. При этом за месяц без сахара у человека обновляются вкусовые рецепторы, и спустя это время он уже не будет нуждаться в прежнем количестве сладкого, рассказала она Общественной Службе Новостей.

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Суточная норма потребления сахара не должна превышать 50 грамм, но лучше придерживаться 25 грамм, отметила врач. При отказе от сахара нужно выяснить, сколько этого вещества потребляется в чистом виде – к примеру с чаем или кофе, а сколько – в скрытом, в составе других продуктов.

«Задача здесь – убрать то, что можно, при этом, возможно, оставив где-то скрытый сахар, но наполовину его сократив. Это однозначно будет полезно, потому что так мы уменьшим риски по метаболическим болезням: ожирению, сахарному диабету, инсулинорезистентности, которая со временем всегда приводит к бесплодию», — отметила Дианова.

По ее мнению, необязательно отказываться от сладкого тотально. Полезной будет уже просто замена конфет на сухофрукты и прочие натуральные сладости. Такой подход позволит избежать стрессов и срывов, считает диетолог.

При этом уже через месяц без сахара у человека изменится вкусовое восприятие, подчеркнула врач. Многие продукты, которые раньше были нормой, теперь покажутся чрезмерно сладкими. По этой причине полезно устраивать для себя челленджи – 4 недели без сладкого или без промышленных продуктов, считает Дианова.

«Это работает, но для этого нужно выдержать этот месяц, где мы воздерживаемся», — заключила она.

Напомним, врачи также отмечают, что отказаться от сладкого помогают продукты, в которых содержится хром – это цельнозерновые каши, сыр, орехи, яйца, томаты, брокколи, груши, курица, говядина и печень всех животных.