Аналитики выяснили, что треть россиян не могут начать работу без кофе

Треть жителей России не могут начать работу без чашки кофе, еще 16% заявили, что отдают предпочтение чаю, остальные 5% – обычной воде. Об этом сообщает "Газета.ру".

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Аналитики выяснили, что порядка 46% россиян не пьют кофе перед началом деятельности. При этом женщины предпочитают кофе по утрам чаще, чем мужчины (41 и 21% соответственно).

"22% участников исследования выпивают в день одну чашку кофе, 30% опрошенных достаточно двух порций, 24% насыщаются тремя. 14% респондентов употребляют кофе четыре раза в день, а каждый десятый – пять и даже чаще", – говорится в сообщении.

Кроме того, 74% опрошенных употребляют напиток дома, еще 61% предпочитает начинать день вместе с коллегами за кофе. 9% россиян берут напиток с собой по дороге, а 7% заказывают кофе недалеко от места работы.