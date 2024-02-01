Кофе оказался полезен для похудения

The Nutrition Twins, Тэмми Лакатос Шеймс и Лисси Лакатос, объяснили, сколько кофе нужно употреблять в день для снижения веса.

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Исследование, проведённое учёными из Гарвардской школы общественного здравоохранения им. Т.Ч. Чана, показало, что употребление четырёх чашек кофе в день может уменьшить жировые отложения примерно на 4%. Это исследование проводилось в течение 24 недель, а участвовали в нём 126 взрослых с избыточным весом и отсутствием чувствительности к инсулину.

Также The Nutrition Twins предполагают, что для снижения веса достаточно будет получать от 200 до 400 мг (две-пять чашек кофе) кофеина в сутки. И зависит это ещё и от размера вашего тела.

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Но если вы станете добавлять в кофе сливки или сахар, то эффекта может и не быть. Новое исследование, опубликованное в журнале Clinical Nutrition, показало, что добавление всего одной чайной ложки сахара в чашку кофе сводит на нет все усилия по снижению веса.

Кофе помогает сбросить вес благодаря нескольким особенностям. Во-первых, в его состав входит кофеин, который обладает термогенным действием и ускоряет обмен веществ. За счёт этого он помогает сжигать больше калорий. Также кофе может обуздать аппетит и уменьшить чувство голода. Наконец, кофе содержит хлорогеновую кислоту, которая, как было доказано, ускоряет сжигание жира и замедляет усвоение углеводов.