Ресторанные блюда, которые пора забыть, если вы на ЗОЖ

Нам всем хотелось бы думать, что питаться в ресторанах невредно и что миндальный круассан с капучино после салата не подставят подножку на пути к лучшему телу. Тем не менее реальность кусается.

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Как ориентироваться в ресторанном меню, если питаться исключительно домашними заготовками не получается? Как не прихватить несколько десятков граммов подкожной жировой клетчатки после обеда? Почему некоторым блюдам пора остаться в прошлом?

Попробуем разобраться, от каких самых аппетитных guilty pleasures в меню стоит оказаться, если вы решили приобщиться к ЗОЖ.

Игорь Кун

Миндальный круассан

Только представьте это утро. Любимое кафе с французскими круглыми столиками, ароматы кофе, ваш любимый латте и он — круассан с нежным кремом, который ублажает вас вязкой сладостью. Да, у нас тоже мурашки. В том числе и от калорийности этого француза. Примерно 500 килокалорий на штуку.

Слоеный красавчик проиграет на утреннем ринге почти любой каше с клетчаткой и ягодами. В нем мало белка, много жиров и углеводов. Как редкое баловство еще куда ни шло, но, если будете регулярно съедать такой круассан по утрам, это отразится и на вашем лице, и на вашем здоровье в целом.

Игорь Кун

Омлет с сыром

На порцию омлета приходится более 500 килокалорий и около 2 грамм натрия (а это суточная норма соли здорового человека). Кроме белка, в этом популярном для завтрака блюде содержится половина от общей дневной потребности в жирах. Это без учета допов: соленой рыбы, креветок, хлеба, картофеля, масла.

Такой завтрак добавит работы вашей печени и поджелудочной, а помимо рыхлых боков, от него можно заработать и повышение уровня «плохого» холестерина.

Игорь Кун

Креветки васаби

Если найдете это блюдо в меню, считайте, что откопали мамонта. При всей любви к нему в прошлом сейчас ракообразные в соусе зеленого цвета — уже рудимент.

Признайтесь, когда в последний раз вы покупали или даже ели сгущенку? А теперь добавьте к ней майонез и васаби, чтобы получить «тот самый соус». Вот и прошла любовь. Кстати, креветки, прежде чем их обжарить, обваливают в яйце и крахмале. А тут и резкий скачок инсулина, и перебор с жирами и углеводами, и продукты гликации, которые приводят к старению (усвоенный из еды сахар связывается с молекулами коллагена в коже — этот процесс и называется гликированием).

Игорь Кун

Паста «Альфредо»

Одно из самых популярных блюд московских ресторанов с итальянским акцентом в меню. Однако на порцию феттучини в сливочно-сырном соусе приходится более 1000 килокалорий. Паста, масло, сливки, пармезан и курица — только звучит легко.

Если перед вами это блюдо, то в вашей тарелке 80 грамм насыщенных жиров — это практически четырехдневный запас. А уж если вы заказали пасту с подачей в головке сыра, то добавили к ней еще и дневную норму соли.

Игорь Кун

Сливочные супы и супы-пюре

Сюрприз-сюрприз: сами по себе такие первые блюда могут содержать до 500 килокалорий на порцию! Если в этот прием пищи дальше вы планируете только пить воду и жевать листья салата, то все в порядке. Но если вы решите после супа-пюре перейти к горячему или десерту, то, скорее всего, мощно превысите свою норму калорий.

К тому же в сливочных супах может быть очень много того, что вы пытаетесь исключить. При этом супы на бульонах могут быть эффективным способом обуздать аппетит, не увеличивая количества калорий.

Игорь Кун

Картофель фри, Abbe brasserie

Со слезами на глазах и болью в сердце раскроем то, что таит в себе картошка фри, — соль. Посыпьте ее сыром (как будто она без него не была идеальной), и вы три раза превысите дневную норму. Лучше бы это были круги активности, о которых напоминают наши умные часы и браслеты.

Игорь Кун

Ребрышки BBQ

Против свинины ничего не имеем — всякому мясу есть место в меню. Однако это блюдо можно назвать праздничным, ведь его часто сопровождает пинта пенного. А заодно соус с сахаром и румяная карамельная корочка (подсказка: продукт гликации).

Но даже без всего этого в свиных ребрах много насыщенных жиров, которые непременно останутся на ваших боках, а может, и артериях. Салат коулсло и марафон после вряд ли помогут исправить ситуацию.

Игорь Кун

Пицца «Пеперони»

Сыр и белая мука в сочетании с соленым переработанным мясом в виде колбасы — не лучшая идея, если вы планируете активную старость. UPF, ультрапереработанная еда, произведенная на заводах из рафинированных ингредиентов, еще никого не делала здоровее.

Да, раз в месяц пицца с хорошей колбасой (но не вся целиком) не превратит вас в больного человека. Но лучше оставьте это баловство для особых поводов.

Игорь Кун

Жареные пельмени: от вонтонов до дим-самов

Наполненные мясом, морепродуктами или сыром, их обжаривают в большом количестве масла до хрустящего хруста и сочной сочности.

И хотя эта закуска размером на зубок может показаться безвредной, всего четыре маленьких вонтона, например с крабовым мясом и сливочным сыром, содержат более 300 килокалорий. Кажется, слишком жирное лакомство для начинающих фитоняшек.

Игорь Кун

Роллы

Позиция в меню, на которой обычно разгоняются. «Сушки» всегда идут партиями штук по восемь на человека, а если это посиделки с друзьями, их количество может достигать невероятных цифр.

Рыба — это прекрасно. Только роллы — это преимущественно белый рис, к тому же утопленный в соевый соус. С этим комбо вы получаете много простых углеводов и натрия. Например, на порцию любимой всеми «Филадельфии» выходит более 500 килокалорий. Вместо этого выберите позиции, где больше рыбы (сашими) и меньше белого риса. Дорого, но и абонемент в спортзал вам не выдают бесплатно каждый год.

Меренговый рулет

Еще одно блюдо-«мумия». Занимает лидирующие позиции среди гостей столько лет, что даже страшно представить. Однако, несмотря на свою кажущуюся легкость, меренга имеет достаточно высокую калорийность — около 300 килокалорий на 100 грамм продукта (во всем вините сахар). Дальше дело за начинкой: в 100 граммах сливочного крема может быть до 400 килокалорий, в ореховой начинке — до 700. А это уже не десерт, а полноценный обед.

Игорь Кун

Чизкейк «Сан-Себастьян»

Самое сладкое оставили напоследок. Румяная корочка сожженного чизкейка, который полностью состоит из сырного крема и сахара, целится в вашу молодость.