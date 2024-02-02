Эндокринолог: в безлактозном сыре должно быть минимум ингредиентов

В магазинах появляется всё больше продуктов для людей, которые вынуждены исключить из рациона лактозу. Есть даже мнение, что такая молочная продукция более полезная. Но так ли это?

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Рассмотрим на примере одного из популярных продуктов — безлактозного сыра. Чем он отличается от обычного, объяснила врач-эндокринолог Наталья Кирдянкина.

Чем безлактозный сыр отличается от обычного

На самом деле отсутствие лактозы в сыре не влияет на его пользу. Питательные свойства безлактозного сыра почти такие же, как у обычного, пояснила врач. Он, как и обычный, бывает мягким, полутвёрдым и твёрдым.

В безлактозном сыре много белка, есть витамины D и B12, кальций, цинк и другие важные минералы.

И стоит помнить, что продукты без лактозы не равно обезжиренные. В них может быть столько же калорий и жиров, как в обычной молочке, подчеркнула эндокринолог. Так что для сбрасывания веса они не годятся.

Кому нужны безлактозные продукты

Лактоза — это молочный сахар, который присутствует в коровьем молоке. В организме он расщепляется при помощи фермента лактазы. Если этого фермента не хватает, лактоза не расщепляется и может вызывать дискомфорт в кишечнике.

На активность лактазы влияют разные факторы. К примеру, она часто снижается с возрастом, после разных заболеваний и даже из-за неправильного питания, отметила Кирдянкина.